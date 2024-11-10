جولة استمرت أسبوع.. الداخلية تنظم زيارة لـ«طلبة أكاديمية الشرطة» لمعالم العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - نظمت وزارة الداخلية، زيارة لطلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بكل المراحل الدراسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة و التي تعد القلب النابض للجمهورية الجديدة و التي بنيت في زمن قياسي بعزيمة وإرادة وسواعد المصريين.

يأتي ذلك لبناء قدرات الطلبة ثقافيًا وتعليميا وغرس القيم الوطنية.

بدأت الرحلة التي أطلقتها الوزارة بزيارة الطلبة مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي وعدد من قاعات اجتماعات مجلس الوزراء كما تعرفوا على آليات عمل الحكومة و التي تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي كأحد أهم مميزات العاصمة الإدارية و التي تُعد إحدى المدن الذكية، كما حرصت قيادات المجلس على عقد لقاء مع الطلبة لتعريفهم بجهود الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة والبرامج الاقتصادية و الاجتماعية.

تضمنت زيارة طلبة أكاديمية الشرطة، مجلس النواب بقبته التي تتراءى للناظرين من بعيد كأحد العلامات البارزة والأيقونة المعمارية الفريدة في العاصمة الإدارية، حيث تعرفوا على مراحل إنشائه وكيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي و التشريعي، و على مقربة من مجلس النواب يقع المقر الجديد لمجلس الشيوخ الذى قصده طلاب أكاديمية الشرطة للتعرف على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة التي تعرض عليه.

شملت الجولة مسجد الفتاح العليم والذى بنى على طراز معماري إسلامي متميز بمدخل العاصمة الإدارية ويعد أولى بنايات العاصمة، كما توجه الطلبة إلى كاتدرائية الميلاد المسيح و التي وضع حجر أساسها مع مسجد الفتاح العليم تجسيداً لفكرة التعايش والتسامح والنسيج الوطني الواحد.

كما تضمنت جولة طلبة الاكاديمية زيارة أهم المعالم الإسلامية في العاصمة الإدارية وهو مركز مصر الثقافي الإسلامي والذى يضم مسجد مصر ويعد ثالث المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين، و قام الطلبة بجولة داخل دار القرآن الكريم الذى نقش فيه القرآن كاملاً على الجدران في ثلاثين أيوانا وهو عدد أجزاء القرآن وتعبر دقه النقش عن دقة وحرفية الفنان المصري.

الجولة التي استمرت على مدار أسبوع بالعاصمة الإدارية شملت مدينة الفنون والثقافة التي تؤكد أصالة الحضارة المصرية، وتعكس الفن المعماري في مراحل تطوره المختلفة وانشأت لتكون منارة للإبداع الفني و الفكري و الثقافي في مصر حيث تتسم بمكوناتها الفريدة و التي تشمل قاعة الأوبرا، ومتحف عواصم مصر، ومكتبة العاصمة الإدارية.

تضمنت الزيارة مدينة المعرفة و التي أنشأت لزيادة النمو الرقمي والتفوق التكنولوجي ورفع قدرات الشباب وتأهيلهم للتفوق في نظم التكنولوجيا الحديثة، البرج الأيقوني الذي يقع بحي المال و الأعمال و الذي يُعد أكبر الأبراج في إفريقيا تجسيدًا لإرادة المصريين في البناء والتنمية، و النهر الأخضر وهو سلسلة من المسطحات الخضراء التي تتخللها بحيرات صناعية وصممت على مساحات كبيرة كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية.

ونظمت الوزارة ندوة تعريفية لطلاب الأكاديمية بحضور رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حول «العاصمة الإدارية» وأهميتها ومراحل إنشاءها وكانت فرصة للنقاش و الاستفسار.

اختتمت زيارة طلبة أكاديمية الشرطة، لساحة الشعب أبرز معالم العاصمة الإدارية والذى يضم النصب التذكاري المنقوش على جدرانه أسماء الشهداء تخليداً لذكراهم، كما تحتضن ساحة الشعب أطول ساري علم في العالم حيث حرص طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة على تأدية التحية العسكرية للعلم المصري الذى يرفق عاليا خفاقا في سماء العاصمة الإدارية.