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وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في الرياض - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في الرياض - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض، عقد الدكتور بدر عبد العاطي اجتماعًا اليوم الأحد 10 نوفمبر، مع هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

وأشاد الوزيران بالتطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين في أعقاب الزيارتين المتبادلتين لرئيسي البلدين، وما شهدته زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في سبتمبر 2024 من التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الأول للجنة التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى.

وزير الخارجية مع نظيره التركي

وأكدا اعتزامهما مواصلة دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والوصول بحجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 15 مليار دولار، وزيادة حركة السياحة، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان أخر المستجدات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، حيث توافق الوزيران على ضرورة تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والنفاذ الكامل غير المشروط للمساعدات الإنسانية.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة بما في ذلك السودان، وليبيا، وسوريا، والبحر الأحمر، فضلًا عن التطورات في منطقة القرن الأفريقي.

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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