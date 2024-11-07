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مساعد وزير التنمية المحلية: حضور 30 ألفا من 180 دولة بالمنتدى الحضري يعكس ثقل مصر العالمي - أخبار كلمتك

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مساعد وزير التنمية المحلية: حضور 30 ألفا من 180 دولة بالمنتدى الحضري يعكس ثقل مصر العالمي - أخبار كلمتك

مساعد وزير التنمية المحلية: حضور 30 ألفا من 180 دولة بالمنتدى الحضري يعكس ثقل مصر العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث باسم الوزارة، أن نجاح مصر في استضافة أهم وأكبر المنديات والمؤتمرات العالمية، مثل قمة المناخ "كوب 27 "والتي عقدت في شرم الشيخ، والمنتدى الحضري العالمي الذي تستصيفه مصر حاليا، يعكس مكانة مصر العالية حول العالم، ويشير إلى وزن وثقل مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ليس في الوطن العربي أو الشرق الأوسط أو إفريقيا، بل على مستوى العالم.

وأشار مساعد الوزير - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، على هامش انعقاد أعمال المنتدى الحضري العالمي - إلى أن مكانة مصر انعكست على الحضور الكبير للمنتدى الحضري، لافتا إلى تصريحات أنا كلاوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والتي أعلنت فيها أن ما يشهده المنتدى من حضور يعد الأكبر منذ تدشين المنتدى، في دليل واضح على تأثير ومكانة مصر عالميا.

وقال: إن المنتدى يشهد حضور نحو 30 ألفا من 180 دولة حول العالم، فضلا عن معرض كبير يضم 115 عارضا حول العالم، بالإضافة إلى وجود فعاليات مهمة تتعلق بالنمو والتنمية فيما يتعلق بالشأن المحلي.

ولفت إلى عبقرية اختيار شعار المنتدى، والذي أكد أهمية التنمية المحلية على مستوى المدن، وما يمكن أن يتحقق عبر التنمية المستدامة.

وأوضح أن المنتدى ناقش الكثير من الموضوعات شديدة الأهمية، بالإضافة إلى ملفات رئيسية تنشغل بها كافة دول العالم، مثل التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك التنمية الشاملة وليست التنمية الحضرية فقط، ومستقبل السكن، كما تم خلال جلساته استعراض الربط بين المدن القديمة والحديثة، مشيرا إلى تجربة محافظة القاهرة الفريدة، وما تشهده المحافظة من نمو.

وقال إنه تم استعراض ما تحقق أيضا في العاصمة الإدارية والتي تعد مدينة ذكية، وكيف تم إحداث تكامل فيها بين جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، الأمر الذي يخلق تنميه شاملة ويحقق جودة الحياة بالنسبه للمواطن الذي يعيش في هذا المكان.

وأضاف أنه تم - كذلك - استعراض ما تحقق على مدار 10 سنوات من تجارب وما حدث من تطور في جميع المحافظات، وما تم بها من إنشاء مدن جديدة، بينها مدن ذكية، ومناقشة كيفية الربط بين تلك المدن الذكية وغيرها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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