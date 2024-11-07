موعد إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الانطلاقة الكبرى للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون خلال العام المالي المقبل.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا نية لزيادة الضرائب، بل بالعكس تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تسهم في تحفيز الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.

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