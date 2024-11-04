وزيرة التنمية المحلية ومديرة هابيتات تشاركان في مراسم رفع العلم مع انطلاق المنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 09:52 صباحاً - شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) آناكلاوديا روزباخ، صباح اليوم الاثنين، في مراسم رفع العلم مع انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة بالقاهرة.

وعزفت الموسيقى العسكرية، النشيد الوطني مع رفع العلم المصري وعلم الأمم المتحدة في قلب مركز مصر للمعارض الدولية (المنارة)، بحضور لفيف من المسئولين المصريين والأممين والدوليين.

ويواصل المشاركون في المنتدى والذي تجاوز عددهم الـ 20 ألفا من 174 دولة التوافد بأعداد غفيرة على مركز مصر للمعارض الدولية (المنارة) حيث مقر المنتدى.

وتعقد على مدار اليوم الأول خمسة ملتقيات جماعية وتجمع أصحاب المصلحة على غرار اتحاد المرأة واتحاد الصناعات ورجال الأعمال والمجتمع المدني الذين يجتمعون لطرح رؤيتهم وأفكارهم لوضع خارطة طريق للمدن. وتتضمن الملتقيات ملتقى المرأة، و ملتقى الشباب والأطفال، وملتقى الحكومات المحلية واللإقليمية، والملتقى الشعبي بالإضافة إلى ملتقى الأعمال والمؤسسات.

ومن المقرر أن يعقد لأيضا المؤتمر الصحفي الافتتاحي الرسمي للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأناكلوديا روسباخ وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات).

ويشارك في المؤتمر الصحفي وزيرا التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني، كما سيتم اليوم افتتاح "المعرض الحضري" الذي يشارك فيه 131 مشاركاً من جميع دول العالم، وذلك قبل الافتتاح الرسمي للمنتدى.

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