لدينا جيش وأجهزة تخطط.. مصطفى بكري يكشف نظرية الكماشة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:01 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مصر تبذل جهدا كبيرا في لملمة شتات الأزمة الليبية، لافتاً:" ليس لنا مصلحة مع أحد ولكن سنتعامل مع الكل ولن نترك ليبيا تتقسم، منوهاً إلى أن تقسيم ليبيا خطر على الشعب الليبي وعلى الأمن القومي المصري.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن دور مصر في السودان لا يمكن أن يتم إنكاره بأي حال من الأحوال وأن استقرار السودان من مصلحة مصر والأمن القومي المصري، مشيراً إلى أن مصر تواصل جهدها وتستضيف وتتواصل مع الفئات المؤثرة في السودان للتوصل إلى اتفاق.

وأوضح مصطفى بكري، :"عملنا كماشة، عارفين يعني إيه السياسة المصرية الخارجية لما تتعامل بمنطق استراتيجي للأمور أو بمنطق "الكماشة"، فيه أجهزة في البلد دي بتخطط وجيش بيخطط، مشيراً إلى أن مصر تحمل على عاتقها هموم الأمة العربية وهي حاملة لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية، وعدم تصفيتها"، معقباً:"مصر تقاتل من أجل وقف جريمة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.