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إعلام لبناني: غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

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إعلام لبناني: غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

إعلام لبناني: غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 09:52 صباحاً -  أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

إصابة 8 عسكريين إسرائيلين خلال الساعات الـ24 الماضية

أمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 8 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك جنوب ‎لبنان.

وأعلن حزب الله، اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا مستوطنة كريات شمونة، برشقة صاروخية.

وخلال الساعات المتأخرة من مساء أمس الجمعة، استهدف مقاتلو حزب الله دبابة ميركافا في بلدة الجبين، بصاروخٍ موجَّه ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

 

هجمات حزب الله ضد الاحتلال

كما استهدف حزب الله تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، برشقة صاروخية.

وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه خاضوا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الجبين.

كذلك، شن مقاتلو حزب الله هجومًا جويا بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة شراغا، وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني، شمالي مدينة عكا المُحتلّة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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