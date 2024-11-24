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إيقاف عدد من القطارات غدًا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

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إيقاف عدد من القطارات غدًا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

إيقاف عدد من القطارات غدًا، تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 24 نوفمبر 2024 10:28 صباحاً - أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لقطاعي المسافات الطويلة والقصيرة والتسويق والمبيعات وخدمة العملاء والصيانة والدعم الفني بالمناطق بإيقاف تشغيل بعض القطارات على خط المنصورة / الإسكندرية، والعكس لضعف المشغولية خلال فصل الشتاء.

وأكدت الهيئة من خلال التعليمات التي تضمنت الإيقاف المؤقت لبعض القطارات؛ قطاري رقم  ٣٠٢٢-٣٠٢٠/٣٠٢١ - ٣٠١٩ ثالثة مكيفة المنصورة الإسكندرية وبالعكس، وايقاف تشغيلهما اعتبارًا من يوم ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ مع بداية فصل الشتاء لضعف المشغولية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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