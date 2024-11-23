133 ألفا يزورون معرض Cairo ICT’24 خلال 4 أيام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - اختتمت بنجاح فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2024، الذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر.

فعاليات وإحصاءات هامة

وأصدرت إدارة معرض Cairo ICT’24 بيانا رصدت خلاله ماتم من فعاليات واحصاءات خلال أيام المعرض الذى شهد حفل الافتتاح حضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وشارك عدد من المسؤولين الحكوميين المصريين في فعاليات أيام المعرض الأربعة، منهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، أحمد كوجك وزير المالية، علاء فاروق وزير الزراعة، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.



شهد Cairo ICT 2024 تنظيم ١٠٩ جلسات نقاشية وورشة عمل تفاعلية، شارك فيها ٣٤١ متحدثًا من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات والفرص في قطاع التكنولوجيا الحديث والتحول الرقمي.

تناولت هذه الجلسات موضوعات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الاستدامة، ووسائل التكنولوجيا المتطورة لدعم الاقتصاد الرقمي وتقنية ال 5G.

وشهد توقيع أكثر من ٥٦ مذكرة تفاهم وشراكة وحقق المعرض إقبالًا كبيرًا، حيث حضره ١٣٢،٥٦٠زائر من مختلف القطاعات.بالإضافة إلى ٧٦،٤٠٠ زائر لساحة الالعاب الالكترونية والابتكار Connecta.



شهد المعرض عقد العديد من الاجتماعات المغلقة التي جمعت الشركات العارضة مع كبار المسؤولين وصناع القرار، بهدف تعزيز التعاون ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، ومنها:

اجتماعات المستشارين: حيث اجتمعت 14 شركة استشارية مع أكثر من 140 شركة عارضة، في نقاشات هدفت إلى تعزيز الشراكات وتقديم الاستشارات المتخصصة.



اجتمع اكثر من 21 من رؤساء أقسام تكنولوجيا المعلومات من القطاعات المختلفة، مثل القطاع المصرفي والمالي والمدن الذكية والصناعة وقطاع النفط مع اكثر من ٨٠% من الشركات الكبرى العارضة المحلية والعالمية لبحث سبل التعاون ومناقشة احدث التقنيات التكنولوجية.

كما شهد اجتماع قطاع النقل البحري وهيئة الموانئ المصرية: لقاء خاص بين ممثلي وزير النقل للقطاع البحرى ورؤساء هيئة الموانئ المصرية وأكثر من 30 شركة عارضة لاستعراض الحلول والتقنية الحديثة وسبل تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية.

وشهد معرض Cairo ICT 2024 حضور وفود رسمية من دول أفريقية وعربية بارزة، مما يعكس أهمية التعاون الدولي والإقليمي في تعزيز التحول الرقمي والتنمية المستدامة. شملت الوفود ممثلين عن دول كينيا، السنغال، جنوب أفريقيا، ساحل العاج، بوركينا فاسو، أوغندا، ورواندا، إضافة إلى وفود رفيعة المستوى من السعودية والإمارات. كما شاركتSmart Africa Group بفعالية في جلسات المؤتمر، حيث قدمت رؤى مبتكرة حول تسريع التحول الرقمي في القارة الأفريقية.



وحقق معرض PAFIX 2024 في نسخته 11 للشمول المالي والمدفوعات الالكترونية نجاحًا لافتًا هذا العام بالتعاون مع البنك المركزي المصري (CBE)، حيث جمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمسؤولين من القطاعين المالي والتكنولوجي لاستكشاف أحدث الابتكارات والحلول في مجالات التكنولوجيا المالية والشمول المالي.



للمرة الأولى، شهد Cairo ICT 2024 انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية (AIDC) حيث ناقش المعرض والمؤتمر أكثر من 12 جلسة حوارية، قدم فيها 56 متحدثًا خبراتهم ورؤاهم حول التطورات في هذه القطاعات الحيوية.



وشهدتConnecta المقامة على جانب فاعليات في Cairo ICT 2024 تنظيم سلسلة من الأنشطة المبتكرة والمتميزة التي أضفت على الحدث زخمًا معرفيًا وترفيهيًا، حيث تضمنت ساحة الابتكار 67 متحدثًا من الرواد والخبراء شاركوا في 12 جلسة حوارية، 6 محاضرات، و13 ورشة عمل، لتقديم أفكار جديدة وحلول تكنولوجية عصرية.

أقيمت فعاليات الألعاب الإلكترونية يوميًا، حيث تنافس اللاعبون في 7 ألعاب بفرصة الفوز بجوائز يومية بقيمة 100 ألف جنيه.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا

أكد أسامة كمال، رئيس شركة تريد فيرز انترناشونال المنظمة للمعرض، إن نجاحنا في هذه النسخة يعكس التزامنا المستمر بتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للتكنولوجيا، وبتحفيز الشراكات التي تسهم في بناء غدٍ أفضل.

وأضاف " نؤمن أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية، بل هو قوة محورية ستشكل مستقبل جميع القطاعات. نحن نركز على استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المبتكرة لتمكين المؤسسات من تحقيق تحول رقمي حقيقي، ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة.

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