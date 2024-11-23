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أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 23 - 11- 2024 في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

 

أسعار الذهب اليوم قبل وبعد الزيادة 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيه، بعد أن كانت تسجل فى بداية الأسبوع الماضى نحو 4057 جنيه بزيادة تصل إلى 257 جنيها فى الجرام.

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيهًا بعد أن كانت تسجل 3550 جنيه فى بداية الأسبوع الماضى بزيادة تصل إلى 225 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3235 جنيهًا،  بعد أن كان يسجل نحو 3042 جنيه فى بداية الأسبوع الماضى.

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30200 جنيهً بعد أن كان يسجل نحو 28400 جنيه بزيادة تصل 1800 جنيه.

 

ارتفاع الذهب 28% العام الجاري 

ارتفع الذهب بأكثر من 28% هذا العام مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية، وتحول سياسة "الاحتياطي الفيدرالي"، والتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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