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الجمارك تضبط كمية كبيرة من الخمور والسجائر الأجنبية المهربة بمدينة نصر - أخبار كلمتك

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الجمارك تضبط كمية كبيرة من الخمور والسجائر الأجنبية المهربة بمدينة نصر - أخبار كلمتك

الجمارك تضبط كمية كبيرة من الخمور والسجائر الأجنبية المهربة بمدينة نصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:47 مساءً -  تمكنت مصلحة الجمارك المصرية، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والضبط، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك، من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الخمور والسجائر أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم.

ضبط كمية كبيرة من زجاجات الخمور والسجائر أجنبية الصنع المهربة 

جاء ذلك بناءً على معلومات سرية دقيقة تفيد بقيام أحد الأشخاص بتخزين وتداول هذه البضائع المهربة بمنطقة مدينة نصر. 
 وعلى الفور، تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمود الصاوي، مدير إدارة ملاحقة البضائع المهربة بالأسواق، وعضوية كل من مفتشي الاداره: ابراهيم الدسوقى وأحمد السيد ومحمد ترك ومحمود سامى ومينا وهبه وشريف يحيى، وبإشراف الدكتور مصطفى الكيلاني، مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، لتنفيذ عملية الضبط.

أسفرت عملية المداهمة عن ضبط كمية كبيرة من الخمور والسجائر المهربة، والتي قدرت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة عليها بـ 9.995 مليون جنيه مصري.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 906/2024، وتقدم المتهم بطلب تصالح، وجارٍ سداد كافة الضرائب والرسوم والغرامات الجمركية المستحقة.

يأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ ومكافحة جميع أشكال التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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