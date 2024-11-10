المصدرين المصريين "اكسبولينك": مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا  - أخبار كلمتك

المصدرين المصريين "اكسبولينك": مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا  - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

"المال العام وحرمة التّعدي عليه" موضوع خطبة الجمعة المقبل - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية محمد هنيدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

ترامب يوجه اول صفعة للحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - «سنفعلها بالكفاح».. محمد صلاح يطالب زملاءه في ليفربول بحصد جميع الألقاب - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 43712 شهيدًا و103258 جريحا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:25 - الهجرة العشوائية إلى أمريكا 2025.. رابط الاستعلام عن نتيجة ‏التقديم وموعد الإعلان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل «موعد مع الماضي» ضمن برامج مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45| صورة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

ضحيتها 229 شهيدًا ومصابًا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الديوان الأميري بالكويت يصدر قرارًا عاجلًا بشأن رئيس الحرس الوطني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الجيزة تكثف حملاتها لمراقبة سيارات الميكروباص على خطوط الجامعة وفيصل (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الجيزة تكثف حملاتها لمراقبة سيارات الميكروباص على خطوط الجامعة وفيصل (فيديو) - أخبار كلمتك

الجيزة تكثف حملاتها لمراقبة سيارات الميكروباص على خطوط الجامعة وفيصل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:29 مساءً - شنت محافظة الجيزة حملات مكثفة بالتعاون مع جهاز السرفيس لضبط المخالفات في خطوط سيارات الميكروباص التي تربط بين مناطق الجامعة وفيصل.

وتهدف هذه الحملة إلى التأكد من التزام سائقي الميكروباص بالأجرة المحددة وعدم تقسيم المسافات، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم، كما تسعى الحملة إلى ضبط أي مخالفات مرورية أو فنية في السيارات، وضبط السائقين الذين لا يحملون التراخيص اللازمة.

شاهد الفيديو من هنا

وخلال هذه الحملات، يقوم مفتشو جهاز السرفيس بالتحدث مع الركاب لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، والتأكد من عدم تعرضهم لأي استغلال أو مضايقات من قبل السائقين. كما يتم فحص السيارات للتأكد من صلاحيتها للعمل، والتأكد من وجود جميع المستندات المطلوبة.

وفي حالة ضبط أي مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الرخصة أو حجز السيارة.

الجيزة تؤكد على استمرار الحملات

وأكدت محافظة الجيزة على استمرار هذه الحملات بشكل دوري ومفاجئ، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية النقل العام، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق