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عاطف حسن مديرا لمكتب وزير البترول وحسانين رئيسا لشركة ميدتاب - أخبار كلمتك

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عاطف حسن مديرا لمكتب وزير البترول وحسانين رئيسا لشركة ميدتاب - أخبار كلمتك

عاطف حسن مديرا لمكتب وزير البترول وحسانين رئيسا لشركة ميدتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:45 مساءً - أصدر المهندس، كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتكليف المهندس، حسانين محمد  رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول "ميدتاب" اعتبارا من ٢٠٢٤/١١/١١.

فى إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، فيما يتعلق بجهود التحديث الإداري والفنى لقطاع البترول المصرى بما يتماشى مع إستراتيجية مصر ٢٠٣٠، وحرصا على تحسين معدلات الأداء وزيادة الكفاءة الإدارية والفنية والتكامل بين الإدارات المركزية بوزارة البترول والثروة المعدنية بما ينعكس إيجابيا على تمكين الوزارة من تحقيق أهدافها ومهامها.

 

كما أصدر المهندس  كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بالدمج بين الإدارة المركزية لشئون مكتب، وزير البترول والثروة المعدنية والإدارة المركزية للمكتب الفنى بوزارة البترول والثروة المعدنية، وتكليف المهندس، معتز أحمد عاطف حسن - رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب المهندس، وزير البترول والثروة المعدنية، بجانب عمله رئيسًا للإدارة المركزية للمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة اعتبارا من ٢٠٢٤/١١/١١.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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