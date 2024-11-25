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مشاهير العرب - بعد طرح البرومو.. تفاصيل الفيلم الوثائقي «حديث النسور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد طرح البرومو.. تفاصيل الفيلم الوثائقي «حديث النسور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح البرومو.. تفاصيل الفيلم الوثائقي «حديث النسور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - كشفت القناة الوثائقية عن البرومو الدعائي للفيلم الوثائقي «حديث النسور»، استعدادا لعرضه خلال الأيام المقبلة، ويرصد العمل تنظيم الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض «مصر الدولي للطيران والفضاء»، على نحوٍ دوري، في مدينة العلمين الجديدة.

و صنف هذا المعرض على أنه أكبر معرض داخل إفريقيا والشرق الأوسط في مجال صناعة الطائرات، وعلوم الفضاء، من المقرر أن يعرض الفيلم الوثائقي «حديث النسور» يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة 10 مساءً، عبر قناة قناة الوثائقية.

وتدور أحداث الفيلم حول أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال، والمشاركة الواسعة إقليميا وعالميا في المعرض الذي يمثل جسرا للتواصل بين الأمم فوق أرض مصر، وواجهة عالمية للتطور الصناعي، والدفاعي، والفضائي.

ويوثق الفيلم مقابلات كثيرة مع وفود دول وشركات من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، والمتخصصين، والمنظمين المصريين.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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