مشاهير العرب - بعد طرح البرومو.. تفاصيل الفيلم الوثائقي «حديث النسور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - كشفت القناة الوثائقية عن البرومو الدعائي للفيلم الوثائقي «حديث النسور»، استعدادا لعرضه خلال الأيام المقبلة، ويرصد العمل تنظيم الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض «مصر الدولي للطيران والفضاء»، على نحوٍ دوري، في مدينة العلمين الجديدة.

و صنف هذا المعرض على أنه أكبر معرض داخل إفريقيا والشرق الأوسط في مجال صناعة الطائرات، وعلوم الفضاء، من المقرر أن يعرض الفيلم الوثائقي «حديث النسور» يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة 10 مساءً، عبر قناة قناة الوثائقية.

وتدور أحداث الفيلم حول أحدث ما توصل إليه العالم في هذا المجال، والمشاركة الواسعة إقليميا وعالميا في المعرض الذي يمثل جسرا للتواصل بين الأمم فوق أرض مصر، وواجهة عالمية للتطور الصناعي، والدفاعي، والفضائي.

ويوثق الفيلم مقابلات كثيرة مع وفود دول وشركات من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، والمتخصصين، والمنظمين المصريين.