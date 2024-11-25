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الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أحمد السعدني يبدأ تصوير أول مشاهده في مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

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أحمد السعدني يبدأ تصوير أول مشاهده في مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

أحمد السعدني يبدأ تصوير أول مشاهده في مسلسل "لام شمسية" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - بدأ الفنان أحمد السعدني تصوير أول مشاهده في مسلسل "لام شمسية"، الذي ينافس به في موسم رمضان 2025، بمشاركة باقة من النجوم.

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المسلسل الذي انطلق تصويره في منطقة المعادي، يتضمن 15 حلقة للعرض في شهر رمضان.

تفاصيل مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية يناقش قضية التحرش بالأطفال في المدارس والشوارع، مع طرح تساؤلات حول المسئول عن التحرش بالأطفال؛ هل الأهل أم المدرسون.

 ويشارك في بطولة مسلسل لام شمسية كل من أمينة خليل، إياد نصار، أحمد رزق، يارا جبران، كارولين عزمي، يسرا اللوزي، ركين سعد، أحمد التهامي، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

 

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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