مشاهير العرب - بـ 85 مليون جنيه.. منة شلبي تتصدر التريند في الهوى سلطان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:42 مساءً - منة شلبي.. يواصل فيلم الهوى سلطان للثنائي منة شلبي وأحمد داود، تحقيق إيرادات مرتفعة بدور العرض السينمائي على مدار 18 يوما من انطلاق عرضه، لتتصدر النجمة منة شلبي التريند خلال الساعات الماضية.

وسجلت إيرادات فيلم الهوى سلطان أمس الأحد بشباك التذاكر إيرادات وصلت إلى 2 مليون و59 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي الإيرادات إلى 85 مليون جنيه تقريبًا على مدار 18 يوم فقط من العرض.

شارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، بجانب منة شلبي عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

ودارت أحداث فيلم «الهوى سلطان»، في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

آخر أعمال منة شلبي

وكان آخر أعمال منة شلبي، هو مسلسل «تغيير جو»، وتكون العمل من 15 حلقة، وشارك فيه كل من: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي.

بينما كانت آخر أعمال الفنان أحمد داود مسلسل زينهم، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحا كبيرا، وأحداثه مستوحاة عن كتاب بعنوان «أصدقائي الموتى شكرا» للدكتور محمد جاب الله، وهو طبيب وقام بكتابة تجاربه الحقيقية بالطب الشرعي.

وضم مسلسل «زينهم» في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم، وكريم قاسم، وهناء الشوربجي، وسلمى أبو ضيف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما، وإخراج يحيى إسماعيل.

وعرفت الفنانة منة شلبي من خلال دورها في فيلم الساحر عام 2001، حيث شاركت بعدها في أفلام عديدة حتى برز اسمها على الساحة الفنية.