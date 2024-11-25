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دوري أبطال آسيا، شوط أول سلبي بين العين الإماراتي وأهلي جدة - أخبار كلمتك

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دوري أبطال آسيا، شوط أول سلبي بين العين الإماراتي وأهلي جدة - أخبار كلمتك

دوري أبطال آسيا، شوط أول سلبي بين العين الإماراتي وأهلي جدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - دوري أبطال آسيا للنخبة، انتهى الشوط الأول من مباراة العين الإماراتي أمام ضيفه أهلي جدة السعودي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب طحنون بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 

 

تشكيل العين الإماراتي أمام أهلي جدة

 

 

تشكيل أهلى جدة أمام العين الإماراتي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سعد بالعبيد، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

الوسط: فرانك كيسيه، جابري فيجا، ألكساندر

الهجوم: فراس البريكان، روبرتو فيرمينو، رياض محرز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، في مواصلة تألقه بدوري أبطال آسيا للنخبة، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي.


على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة أن مباراة اليوم على ملعبه ووسط جماهيره.

ويحتل الأهلي، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، فيما يقع يتذيل العين الإماراتي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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