خلال ساعات، إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان - أخبار كلمتك

خلال ساعات، إعلان محتمل لوقف إطلاق النار فى لبنان - أخبار كلمتك

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات - أخبار كلمتك

اهتموا بالناس الغلابة اللي في رقبتنا، رسائل سعد الصغير لأسرته بعد الحكم بسجنه 3 سنوات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ 85 مليون جنيه.. منة شلبي تتصدر التريند في الهوى سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ 85 مليون جنيه.. منة شلبي تتصدر التريند في الهوى سلطان - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:42 - نستودعك كل من لا مأوى له.. دعاء البرد الشديد «مكتوب» |ردده الآن - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:42 - نستودعك كل من لا مأوى له.. دعاء البرد الشديد «مكتوب» |ردده الآن - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:42 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:42 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات - أخبار كلمتك

زمالك 2007 يفوز على بتروجت بهدفين دون رد في بطولة الجمهورية - أخبار كلمتك

زمالك 2007 يفوز على بتروجت بهدفين دون رد في بطولة الجمهورية - أخبار كلمتك

أحمد حسام عوض يشارك في ماجستير تنظيم الأحداث الرياضية العالمية بباريس - أخبار كلمتك

أحمد حسام عوض يشارك في ماجستير تنظيم الأحداث الرياضية العالمية بباريس - أخبار كلمتك

بعد تعادل الأهلي وخسارة الزمالك، الدوري المصري بدون علامة كاملة - أخبار كلمتك

بعد تعادل الأهلي وخسارة الزمالك، الدوري المصري بدون علامة كاملة - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي يشارك بمعرض "الملتقى الصناعي" - أخبار كلمتك

وزير الإنتاج الحربي يشارك بمعرض "الملتقى الصناعي" - أخبار كلمتك

السياحة تعلن أسعار خدمات التحسين على برامج الحج - أخبار كلمتك

السياحة تعلن أسعار خدمات التحسين على برامج الحج - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:42 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:42 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:42 - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:42 مساءً - سعر الدولار اليوم.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث سجله على شاشة بنك مصر عند 49.65 جنيه للبيع، 49.55 جنيه للشراء.

ويوفر موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ضمن خدمة يقدمها الموقع دائما في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر
سعر الدولار بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.68 جنيه 49.55 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 49.65 جنيه 49.55 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي 49.65 جنيه 49.55 جنيه
سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.70 جنيه 49.60 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.70 جنيه 49.60 جنيه
سعر الدولار في بنك البركة 49.65 جنيه 49.55 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد 49.66 جنيه 49.56 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.67 جنيه 49.57 جنيه
سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.66 جنيه 49.56 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي

- 49.68 جنيه للبيع.

- 49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 49.65 جنيه للبيع.

- 49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 49.65 جنيه للبيع.

- 49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 49.70 جنيه للبيع.

- 49.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.70 جنيه للبيع.

- 49.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك البركة

- 49.65 جنيه للبيع.

- 49.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 49.66 جنيه للبيع.

- 49.56 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 49.67 جنيه للبيع.

- 49.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 49.66 جنيه للبيع.

- 49.56 جنيه للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. «آخر تحديث للأسعار»

تراجع سعر سبيكة الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في البحرين اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مبابي يكشف طبيعة علاقته مع فينيسيوس في ريال مدريد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق