زمالك 2007 يفوز على بتروجت بهدفين دون رد في بطولة الجمهورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على بتروجت بهدفين دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية للشباب.

أهداف مباراة الزمالك وبتروجيت

سجل هدفي الزمالك كل من، عبد الله عبد الناصر، ومحمد حمد.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنيًا متميزًا في الشوط الأول، ونجحوا في صنع فرص عديدة ولكن لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك السيطرة على مجريات اللقاء، إلى أن أحرز الأبيض الهدف الأول عن طريق عبد الله عبد الناصر في الدقيقة51، بعدها كثف الفريق ضغطه وسجل محمد حمد الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة مشاركة محمد حمد الجناح الهجومي للزمالك بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 في بطولة شمال أفريقيا بالمغرب والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي تُوج بها الفراعنة، كما تواجد على مقاعد البدلاء معاذ محمد مدافع الأبيض والذي كان ضمن قائمة المنتخب بالبطولة.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على قطاعات الكرة، وبدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007، من محمد ثابت مدربًا، محمد أحمد علي مساعدًا للمدرب، شريف فوزي مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم عبد الرحمن إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، عبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، سيد جاد مسؤولًا للمهمات.

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