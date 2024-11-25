منتخب الشباب يتسلح بالروح القتالية استعدادا للقاء تونس الحاسم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:05 مساءً - منتخب الشباب، تسلح نجوم منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم بقيادة مديرهم الفني البرازيلى روجيرو ميكالى بالروح القتالية العالية فى تدريبهم الختامي اليوم بالملعب الفرعي باستاد هيئة قناة السويس استعدادا للقاء الحاسم أمام تونس غدا الثلاثاء الساعة السادسة مساء فى الجولة الأخيرة لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

قوة وتركيز في المران الختامي

واتسم التدريب بالقوة والتركيز والإصرار الكبير والحماس من جانب اللاعبين وسط أجواء غلفها الترابط الشديد بين اللاعبين الذين يتطلعون فى لقاء الغد لاسعاد الجماهير المصرية لمواصلة رحلة البناء لهذا الجيل الشبابي الذى أشاد به ميكالى وشدد على أن مستقبل مشرق ينتظر لاعبوه.

وحرص اللواء محمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة على التواجد وتحفيز اللاعبين والجهاز الفني مؤكدا على ثقة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الأستاذ جمال علام رئيس مجلس الإدارة وكل أفراد المجلس فى اللاعبين وجهازهم الفني وقدرتهم على تحقيق طموحات الجمهور.

فرص منتخب الشباب في التأهللأمم إفريقيا

يدخل منتخب الشباب المباراة وله ٤ نقاط فى المركز الثالث بينما يحتل تونس المركز الثاني وله ٦ نقاط خلف المغرب المتصدر وله ١٠ نقاط، ويتسابق الفراعنة ونسور قرطاج على تذكرة التأهل الثانية بعدما حجزت المغرب التذكرة الأولى ولا بديل للفراعنة سوى الفوز من أجل تحقيق حلم الصعود لنهائيات أفريقيا.

غيابات منتخب مصر أمام تونس

ويغيب عن مباراة تونس من صفوف الفراعنة: معتز للإنذار ومحمد السيد للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع طبقا لتصريحات هاجد العنتيلي طبيب المنتخب.. وتجدر الإشارة إلى غياب عدد كثير من لاعبي مصر عن هذه البطولة أبرزهم: محمد عبد الله ومحمد إبراهيم ومحمد حامد، واللاعب سليم طلب الذى صادفه سوء حظ بتعرضه للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية بعد دقيقة من مباراة مصر والمغرب فى افتتاح البطولة ويحتاج للعلاج نحو 6 أسابيع أيضا.

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