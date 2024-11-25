رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس، دليتا محمد دليتا رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية والوفد المرافق له.

ورحب المستشار "عبد الرازق" بالوفد الشقيق مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين معرباً عن تطلعه في أن تساهم في دعم أواصر التعاون بينهما في مختلف المجالات البرلمانية والسياسية والاقتصادية في ظل العلاقات الأخوية بين القيادتين السياسيتين.

وشدد رئيس مجلس الشيوخ على حرص مجلس الشيوخ المصري، على دعم العلاقات البرلمانية مع الدول الشقيقة مشيراً إلى أن جيبوتي بلداً عزيزاً على قلب المصريين جميعاً.

وأكد المستشار "عبد الرازق" أن مواجهة القضايا والتحديات الدولية التي تفرض نفسها على العالم والمنطقة تتطلب من الدول الصديقة التعاون والتنسيق المستمر وهو ما تحرص عليه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له منذ حضوره، مؤكداً سعادته بزيارة مجلس الشيوخ وآملاً ان تنعكس هذه الزيارة بالإيجاب على العلاقات المصرية الجيبوتية، وأن تزداد الزيارات الثنائية بين المجلسين في الفترة القادمة لتبادل الخبرات وإثراء التعاون المشترك لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين المصري والجيبوتي

شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين المجلسين، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة و النائبة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الجيبوتية برئاسة النائب عادل عبد الفتاح مأمون وسفير جيبوتي بالقاهرة الدكتور أحمد علي بري.