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الرياضة - 11:02 - إصابة إسرائيلي جراء إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى والغربي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:02 - إصابة إسرائيلي جراء إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى والغربي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:02 - إصابة إسرائيلي جراء إطلاق 20 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى والغربي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 25 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رصد حوالي 20 صاروخًا تم إطلاقها من لبنان باتجاه منطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي في أحدث وابل للصواريخ، ما أسفر عن إصابة إسرائيلي.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل - عن بيان الجيش - القول إنه تم اعتراض بعض الصواريخ ووجد أن بعضها سقط داخل إسرائيل.

ومن جانبها، قالت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إنها تقدم العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 60 عامًا في شمال إسرائيل يعاني من جرح بشظايا في الرأس في أعقاب أحدث وابل من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه نهاريا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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