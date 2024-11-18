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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024 - أخبار كلمتك

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 19- 11 -2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

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الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة  الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدًا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدًا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14
 
 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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