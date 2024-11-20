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اليوم.. محاكمة 3 متهمين في واقعة قتل الطفلة «غزل» بالسيدة زينب - أخبار كلمتك

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اليوم.. محاكمة 3 متهمين في واقعة قتل الطفلة «غزل» بالسيدة زينب - أخبار كلمتك

اليوم.. محاكمة 3 متهمين في واقعة قتل الطفلة «غزل» بالسيدة زينب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:09 صباحاً - تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024، جلسات محاكمة 3 متهمين في واقعة قتل الطفلة "غزل" بسلاح ناري بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

قررت جهات التحقيق بنيابة السيدة زينب بالقاهرة، إحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات في واقعة مقتل الطفلة "غزل" بسلاح ناري "خرطوش" حال سيرها رفقة والدتها بأحد شوارع حي السيدة زينب.

وأسندت النيابة العامة تهمة قتل الطفلة "غزل" عمدًا والشروع في قتل آخر، وحيازة سلاح ناري خرطوش وذخيرة.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حدوث مشادة كلامية بين صاحب ورشة وعامل في ورشة مجاورة، بسبب ربط الأول "كلب" أمام الورشة المجاورة التي يعمل بها الثاني وأن العامل احتج على رد صاحب الورشة، ودارت بينهما مشاجرة، استخدم فيها العامل سلاحا ناريا "خرطوش" مستهدفًا صاحب الورشة، وتصادف تواجد المجني عليها الطفلة "غزل" التي أصابتها طلقة خرطوش وأصيب شاب آخر تصادف مروره بالشارع محل الواقعة.

جرى القبض على طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة في الجريمة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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