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متنبئ أمريكى شهير يحسم هوية الرئيس، إليكم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض - أخبار كلمتك

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متنبئ أمريكى شهير يحسم هوية الرئيس، إليكم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض - أخبار كلمتك

متنبئ أمريكى شهير يحسم هوية الرئيس، إليكم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 10:18 مساءً - جدد أستاذ التاريخ الأمريكى وأحد أشهر المؤرخين السياسيين المعروفين في البلاد، بتوقع اسم ساكن البيت الأبيض الجديد، آلان ليختمان، توقعه بفوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

 

أشهر متنبئ أمريكي يتوقع فوز كامالا هاريس

وقال المؤرخ الرئاسي آلان ليختمن البالغ من العمر 77 عامًا، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، اليوم، إن كامالا هاريس ستهزم دونالد ترامب، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية غدا الثلاثاء.

وأضاف أشهر متبنى بأسماء الرؤساء طيلة عقود مضت، أنه رغم كل الاستطلاعات، وتصاعد خطاب الكراهية والانقسام، إلا أنه لا يزال مقتنعا بفوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ولفت إلى أنه رغم ذلك إلى أنه في حال أخطأ، فلا بأس، وستكون المرة الوحيدة التي يخطأ فيها بتوقعاته على مدى أعوام طويلة.

 

آلان ليختمان توقع فوز أوباما وترامب سابقا

يشار إلى أن آلان ليختمان كان  يستخدم طريقة طورها عام 1981 مع عالم الرياضيات، فلاديمير كيليس-بوروك، للخروج بتوقعاته هذه، كان توقع في 2008، انتخاب أول رئيس أسود، وقد فاز بالفعل حينها باراك أوباما، كما رجح عام 2016 فوز ترامب أمام هيلاري كلينتون.

ليختمان معروف بسجله في التنبؤات، حيث استطاع التنبؤ بدقة في 9 من آخر 10 انتخابات رئاسية، يعتمد في توقعاته على نظام يعرف بـ”مفاتيح البيت الأبيض”، الذي يتضمن 13 معيارًا لتقييم فرص الفوز دون الاعتماد على استطلاعات الرأي.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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