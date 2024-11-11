الرياضة - 11:46 - سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 11:46 مساءً - سعر الدولار الآن.. انخفض سعر الدولار خلال التعاملات النهائية اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، فسجل سعر الدولار في منتصف التعاملات في المركزي المصري اليوم، نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.31 جنيه للبيع، وسجل في مساء التعاملات نحو 49.16 جنيه للشراء، 49.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.26 جنيه 49.16 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.24 جنيه 49.14 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.24 جنيه 49.14 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 49.24 جنيه 49.14 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.28 جنيه 49.18 جنيه سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.24 جنيه 49.14 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.32 جنيه 49.23 جنيه

سعر الدولار الآن في مساء التعاملات

سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري نحو 49.26 جنيه للبيع، 49.16 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك مصر

بلغ سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 49.24 جنيه للبيع، 49.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 49.24 جنيه للبيع، 49.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس

سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس، سجل نحو 49.28 جنيه للبيع، 49.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.28 جنيه للبيع، 49.18 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار الآن في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 49.25 جنيه للبيع، 49.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار الآن في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.32 جنيه للبيع، 49.23 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار الآن في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 49.24 جنيه للبيع، 49.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 49.32 جنيه للبيع، 49.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار الآن في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 49.24 جنيه للبيع، 49.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك البركة

سعر الدولار الآن في بنك البركة، سجل نحو 49.24 جنيه للبيع، 49.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك القاهرة

سعر الدولار الآن في بنك القاهرة، سجل نحو 49.25 جنيه للبيع، 49.15 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي، سجل 49.24 جنيه للبيع، 49.14 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن في بنك قطر الوطني

سعر الدولار الآن في بنك قطر الوطني، سجل نحو 49.00 جنيه للبيع، 48.90 جنيه للشراء.