الفنون التشكيلية يفتتح معرض "عيد الكاريكاتير المصري الرابع"، الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض "عيد الكاريكاتير المصري الرابع نسخة مصطفى حسين" بمركز محمود مختار الثقافي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ويشارك في معرض "عيد الكاريكاتير المصري الرابع نسخة مصطفى حسين" نخبة من الفنانين والفنانات، وذلك في تمام الساعة الـ 6 من مساء يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 بقاعتي (نهضة مصر - إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافي، وذلك على أن يستمر المعرض حتى 17 نوفمبر 2024، وتكون أبواب الزيارة مفتوحة للجمهور فى المواعيد الآتية: يوميًّا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتي الساعة الـ 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

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