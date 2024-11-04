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الفنون التشكيلية يفتتح معرض "عيد الكاريكاتير المصري الرابع"، الخميس - أخبار كلمتك

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الفنون التشكيلية يفتتح معرض "عيد الكاريكاتير المصري الرابع"، الخميس - أخبار كلمتك

الفنون التشكيلية يفتتح معرض "عيد الكاريكاتير المصري الرابع"، الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن افتتاح معرض "عيد الكاريكاتير المصري الرابع نسخة مصطفى حسين" بمركز محمود مختار الثقافي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

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ويشارك في معرض "عيد الكاريكاتير المصري الرابع نسخة مصطفى حسين" نخبة من الفنانين والفنانات، وذلك في تمام الساعة الـ 6 من مساء يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024 بقاعتي (نهضة مصر - إيزيس) بمركز محمود مختار الثقافي، وذلك على أن يستمر المعرض  حتى 17 نوفمبر 2024، وتكون أبواب الزيارة مفتوحة للجمهور فى المواعيد الآتية: يوميًّا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتي الساعة الـ 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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