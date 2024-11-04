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الموسم الثاني لمسلسل "Gen V" يمهد الأحداث للموسم الأخير من The Boys - أخبار كلمتك

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الموسم الثاني لمسلسل "Gen V" يمهد الأحداث للموسم الأخير من The Boys - أخبار كلمتك

الموسم الثاني لمسلسل "Gen V" يمهد الأحداث للموسم الأخير من The Boys - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - the boys، كشفت تقارير صحفية، أن الموسم الثاني من مسلسل  "Gen V"، سيعرض قبل عرض الموسم الأخير من مسلسل "The Boys"، وتحديدا في  سبتمبر 2025.

وأوضحت التقارير، أن الموسم الثاني من المسلسل الفرعي "Gen V"، سيقدم لمحة عن الأجواء التي ستظهر في الموسم الخامس والأخير من مسلسل "The Boys"، وسيمهد لعدد من الأحداث.

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 جاك كوايد: أرغب في توقف المشاهد العارية بمسلسل The Boys

في سياق متصل، كشف الممثل "جاك كوايد" عن أمنيته للموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys.

ذكر جاك في تصريحات صحفية أنه يتمنى أن يكون الموسم الأخير من The Boys، خاليا من المشاهد الإباحية، قائلا: "أريد أن تتوقف المشاهد الجريئة، والعري في الموسم الأخير للمسلسل.

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تفاصيل الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys

 وأوضحت التقارير الصحفية أنه يجري حاليا كتابة الموسم الأخير من مسلسل The Boys،  الذي سيتكون من 8 حلقات، ومن المتوقع أن يشهد ظهور بعض شخصيات مسلسل "Gen V"، المستلهم من The Boys. 

وأشارت التقارير إلى أن البحث مازال جاريا، عن أفكار جديدة للممثلين الضيوف من الصف الأول، على أن يبدأ تصوير الجزء الأخير في شهر نوفمبر المقبل ليظهر على الشاشة خلال عام 2026.

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أنتوني ستار: إنهاء مسلسل "The Boys" بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب

وأوضح الممثل أنتوني ستار أن إنهاء مسلسل "The Boys"، بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب. 

وقال ستار في تصريحات صحفية: "لا أريد أن نكون المسلسل، الذي جدد لموسم إضافي، أكثر من اللازم وينتهي بشكل مخيب للآمال، أعتقد أننا نستحق أن نخرج مرفوعي الرأس".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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