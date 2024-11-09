طلبت شراء مقبرة، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدة أحمد وإيناس مكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - كشفت الفنانة إيناس مكي في تصريح خاص لـ كلمتك تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدتها، حيث أكدت أنها لم تكن تعاني من أية أمراض خطيرة، وكانت تتواجد في منزلها بمنطقة حدائق الأهرام حتى اللحظات الأخيرة بحياتها.

وفاة والدة أحمد مكي

وأضافت إيناس أنه قبل وفاة والدتها طلبت من نجلها الفنان أحمد مكي شراء مقبرة خاصة بها، وهذا ما فعله مكي منذ أيام، كما أنها طلبت رؤيته قبل وفاتها، حيث زارها مكي وقضى معها عدة ساعات ليفاجأ بخبر وفاتها صباح اليوم السبت.

وأوضحت إيناس أنهم شيعوا جنازتها من أحد المساجد القريبة من المنزل، وتم الدفن بالمقبرة التي اشتراها نجلها، كما أنه لن يقام لها عزاء، وسيتم الاكتفاء بتلقي العزاء في المنزل من الأصدقاء والمقربين وأفراد العائلة

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