مشاهير العرب - وفاة والدة أحمد مكي «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - أعلن الفنان أحمد مكي، عن وفاة والدته اليوم السبت 9 نوفمبر، مطالبا الجمهور بالدعاء لها.

وقال أحمد مكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سبحان من له الدوام، توفيت اليوم الموافق 9 نوفمبر 2024، أمي حورية محمد كمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم أغفر لها وارحمها وعافها واعفو عنها، وأكرم نزلها، وابدلها دارا خيرا من دراها، وأهلا خيرا من أهلها».

آخر أعمال أحمد مكي

ومن ناحية أخرى، يعيش أحمد مكي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصل تصوير مشاهد مسلسل عين شمس المقرر انطلاقته ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

مسلسل عين شمس

ويخوض أحمد مكي، تجربة الدراما الشعبية لأول مرة من خلال مسلسل عين شمس، ليغير بذلك عباءته ويبتعد تماماً عن الكوميديا التى اعتاد تقديمها فى السينما والدراما.