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مشاهير العرب - وفاة والدة أحمد مكي «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وفاة والدة أحمد مكي «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والدة أحمد مكي «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 06:17 مساءً - أعلن الفنان أحمد مكي، عن وفاة والدته اليوم السبت 9 نوفمبر، مطالبا الجمهور بالدعاء لها.

وقال أحمد مكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سبحان من له الدوام، توفيت اليوم الموافق 9 نوفمبر 2024، أمي حورية محمد كمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم أغفر لها وارحمها وعافها واعفو عنها، وأكرم نزلها، وابدلها دارا خيرا من دراها، وأهلا خيرا من أهلها».

آخر أعمال أحمد مكي

ومن ناحية أخرى، يعيش أحمد مكي حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصل تصوير مشاهد مسلسل عين شمس المقرر انطلاقته ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

مسلسل عين شمس

ويخوض أحمد مكي، تجربة الدراما الشعبية لأول مرة من خلال مسلسل عين شمس، ليغير بذلك عباءته ويبتعد تماماً عن الكوميديا التى اعتاد تقديمها فى السينما والدراما.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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