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وفاة والدة أحمد مكي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

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وفاة والدة أحمد مكي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

وفاة والدة أحمد مكي بعد صراع مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - أعلن الفنان أحمد مكي وفاة والدته، بعد صراع مع المرض، ولم يتم تحديد موعد الجنازة ولا مكان الدفن حتى الآن.

ويشارك مكي في سباق رمضان القادم بمسلسل “عين شمس”، وقرر القائمون عليه عرض العمل في 15 حلقة فقط، بدلًا من 30، وذلك لأن قصة العمل لا تتحمل أن يكون عدد الحلقات زيادة عن 15 حلقة.

 

مسلسل عين شمس 

ويعكف المخرج أحمد صالح على بناء ديكورات جديدة داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي من أجل من مسلسل عين شمس الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي.

 

ومن المفترض أن يبدأ مكي تصوير أحداث مسلسل عين شمس مطلع أكتوبر المقبل، بعد الاستقرار على جميع أبطال العمل.

 العمل يكتبه هانى سرحان ويخرجه أحمد صالح وتنتجه شركة سينرجي، ويقدم أحمد مكى خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفني، بعدما وضع حدًا لمسلسل الكبير أوي عند الجزء الثامن.

وقرر الفنان أحمد مكي الإبتعاد عن تقديم جزء جديد من مسلسل الكبير أوي خلال السباق الرمضاني المقبل، وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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