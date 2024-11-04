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"مين يصدق"، أشرف عبدالباقي يدعم ابنته في أولى تجاربها الإخراجية - أخبار كلمتك

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"مين يصدق"، أشرف عبدالباقي يدعم ابنته في أولى تجاربها الإخراجية - أخبار كلمتك

"مين يصدق"، أشرف عبدالباقي يدعم ابنته في أولى تجاربها الإخراجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:58 مساءً - الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 12:50 م 11/4/2024 12:50:08 PM

فيلم مين يصدق
فيلم مين يصدق

 يشارك الفنان أشرف عبدالباقي في فيلم "مين يصدق"، الذى يعد التجربة الإخراجية الأولى لابنته "زينة".

 ويشارك العمل في مسابقة آفاق عربية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

قصة فيلم مين يصدق

 تدور أحداث الفيلم حول حالة الفراغ التي تعيشها، نادين التي تتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده. 

تشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك. 

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 يعد فيلم “مين يصدق” أولى تجارب زينة الإخراجية فى الروائي الطويل عقب قيامها بإخراج عدد من الأفلام القصيرة ويقوم ببطولة الفيلم يوسف عمر، وجايدا منصور، وأشرف عبد الباقي وشريف منير، والفيلم وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن “إيزو”، ديكور ندى عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

 


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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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