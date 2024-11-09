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الخارجية الروسية تحذر كندا من استفزازها بمخططات تخريبية - أخبار كلمتك

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الخارجية الروسية تحذر كندا من استفزازها بمخططات تخريبية - أخبار كلمتك

الخارجية الروسية تحذر كندا من استفزازها بمخططات تخريبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 12:00 صباحاً - حذرت كندا من استفزازها إثر اتهامات كندية لموسكو بالتدبير لـمخطط تخريبي ضد الغرب.

 

اتهامات كندية لموسكو

وأعلنت روسيا استدعاء دبلوماسي رفيع المستوى في السفارة الكندية، احتجاجًا على اتهامات زائفة لموسكو بتدبير مشاريع تخريب في الغرب، بحسب "فرانس برس".

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إن معاون رئيس البعثة الدبلوماسية الكندية في موسكو "أُبلغ بأن هذه الشائعات تنم عن تحضير محتمل لعملية استفزاز كبيرة ضد روسيا.

 

مذكرة احتجاج بشأن اتهامات زائفة 

وسُلم المسؤول الكندي مذكرة احتجاج بشأن اتهامات زائفة بعملية تخريب روسية مدبرة على ما يُزعم ضد بلدان الناتو، تقوم على إرسال متفجّرات بالبريد، بما في ذلك إلى كندا، بحسب الوزارة.

وكانت بولندا وليتوانيا قد أعلنت نوفمبر توقيف أشخاص يشتبه بانخراطهم في عملية إرسال طرود حارقة إلى بلدان أوروبية مختلفة، اشتعلت فيها النار هذا الصيف في مستودعات مجموعة دي إتش إل في ألمانيا وبريطانيا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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