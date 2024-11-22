مشاهير العرب - ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. حسين فهمي يستقبل يسرا وأحمد حلمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:01 مساءً - حرص النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على استقبال بعض ضيوف ونجوم حفل ختام الدورة 45 من المهرجان.

واستقبل حسين فهمي، على السجادة الحمراء للمهرجان، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والنجمة يسرا، والفنان أحمد حلمي.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلما من 72 دولة، بينما شملت الفعاليات 16 عرضا للسجادة الحمراء، و37 عرضا عالميا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحرصت مجموعة كبيرة من نجمات الفن في مصر والوطن العربي على حضور حفل ختام الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ومن أبرز النجمات، نبيلة عبيد، درة، ميس حمدان، داليا مصطفى، جيهان الشماشرجي، وئام مجدي، كندة علوش، ياسمينا العبد، والمخرجة ساندرا نشأت.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلما من 72 دولة، بينما شملت الفعاليات 16 عرضا للسجادة الحمراء، و37 عرضا عالميا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.