الرياضة - 05:29 - سعر الذهب.. الأصفر يهبط خلال تعاملات مساء الجمعة 22 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - سعر الذهب.. منذ إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة، سادت حالة من عدم الاستقرار لـ سعر الذهب، فتارة يرتفع، وأخرى ينخفض.

وانخفض سعر الذهب خلال التعاملات الختامية اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، فسجل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الختامية نحو 3790 جنيها للشراء، بينما سجل سعر الذهب في مساء التعاملات نحو 3760 جنيها للبيع، وسجلت الأوقية الذهبية عالميا نحو 2689.74 دولار.

سعر الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4297.25 جنيه 4274.25 جنيه عيار 22 3939 جنيها 3918 جنيه عيار 21 3760 جنيها 3740 جنيها عيار 18 3222.75 جنيه 3205.75 جنيه عيار 14 2506.75 جنيه 2493.25 جنيه عيار 12 2148.5 جنيه 2137.25 جنيه عيار 9 1611.5 جنيه 1602.75 جنيه

سعر الذهب خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب عيار 24

هبط سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 4297.25 جنيه للبيع، 4274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

انخفض سعر الذهب عيار 22 إلى مستوى 3939 جنيها للبيع، 3918 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

هيمن الانخفاض على سعر الذهب عيار 21 في مساء التعاملات ليسجل 3760 جنيها للبيع، 3740 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر التراجع على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات النهائية ليسجل 3222.75 جنيه للبيع، 3205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

تراجع سعر الذهب عيار 14 في نهاية التعاملات نحو 2506.75 جنيه للبيع، 2493.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

نقص سعر الذهب عيار 12 نحو 2148.5 جنيه للبيع، 2137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الختامية نحو 1611.5 جنيه للبيع، 1602.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في مساء التعاملات اليوم الجمعة، نحو 30080 جنيها للبيع، 29920 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.