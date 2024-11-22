حزب الله يستهدف قاعدة حيفا التقنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:28 مساءً - قال حزب الله اللبناني: إنه استهدف برشقة من الصواريخ النوعية قاعدة حيفا التقنية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شرق مدينة حيفا.

وأضاف أنه قصف بالصواريخ موقع الإنذار المبكر الإسرائيلي على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.

سرايا القدس تقصف قيادة جيش الاحتلال بجحر الديك وسط غزة

قالت سرايا القدس إن مقاوميها قصفوا -بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين- مركزا لقيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في جحر الديك وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار في معارك شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة

وبذلك أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 804 عسكريين.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية في تقرير لها اليوم الخميس، بأن 29 جنديا قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا شمالي قطاع غزة.

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ولليوم الـ29 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والهجوم الإسرائيلي المستمر، وبات عشرات آلاف الفلسطينيين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

في قرار تاريخي، أصدرت المحكمة حيث مخ الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال المقال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة إن هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الحالي ووزير الدفاع السابق أشرفا على قتل مدنيين مما أثار تساؤلات عميقة، والقرار يعد خطوة كبيرة نحو محاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما قد يمثل مرحلة جديدة في المواجهة القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ترفض إسرائيل الاعتراف باختصاصات المحكمة، وتتجنب تقديم أي شكل من أشكال التعاون معها، وليس ذلك فقط بل تستمر في تحديها للقرارات الدولية الناتجة عن المحكمة والتي تعتبرها غير شرعية مما يخلق تحديات كبيرة لتنفيذ قراراتها.

وتعتمد إسرائيل على دعم الولايات المتحدة، والتي لا تعترف هي الآخرى بسلطة المحكمة على الدول غير الموقعة على معاهدة روما، مما يزيد من تعقيد الوضع، بجانب أن أمريكا تؤيد الموقف الصهيوني على طول الخط، لذا تكمن العقبة الرئيسية أمام اعتقال نتنياهو وجالانت في الضغوط السياسية التي ستمارسها الولايات المتحدة، بمساعدة الدول المؤثرة في الساحة الدولية لمنع اتخاذ مثل هذه الخطوة.

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