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أردوغان: الأزمة الأوكرانية كشفت أهمية قطاع الطاقة على مستوى العالم - أخبار كلمتك

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أردوغان: الأزمة الأوكرانية كشفت أهمية قطاع الطاقة على مستوى العالم - أخبار كلمتك

أردوغان: الأزمة الأوكرانية كشفت أهمية قطاع الطاقة على مستوى العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:33 مساءً -  قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأزمة الأوكرانية كشفت أهمية قطاع الطاقة على مستوى العالم".

 

أردوغان يكشف تبعيات الأزمة الأوكرانية

 وأضاف أردوغان، اليوم الجمعة، خلال فعالية منتدى الطاقة في مدينة إسطنبول أن "الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن التبعية الخارجية في مجال الطاقة لها آثار سلبية، ولكننا نجحنا في توفير احتياجاتنا من الطاقة. علاقاتنا مع أطراف  الأزمة الأوكرانية، مكنتنا من أن نخفف من آثار الأزمة على الطاقة لدينا واحتياجاتنا.. لكن هناك بعض الدول عانت من نقص الطاقة بشكل كبير".

 

تركيا تهدف للتقليل من التبعية الخارجية

 وشدد أردوغان على أن تركيا تهدف للتقليل من التبعية الخارجية، وزيادة الموارد الطاقية لديها، قائلا: "هذا مهم جدا لنا بشكل كبير".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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