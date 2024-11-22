أردوغان: الأزمة الأوكرانية كشفت أهمية قطاع الطاقة على مستوى العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:33 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأزمة الأوكرانية كشفت أهمية قطاع الطاقة على مستوى العالم".

أردوغان يكشف تبعيات الأزمة الأوكرانية

وأضاف أردوغان، اليوم الجمعة، خلال فعالية منتدى الطاقة في مدينة إسطنبول أن "الحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن التبعية الخارجية في مجال الطاقة لها آثار سلبية، ولكننا نجحنا في توفير احتياجاتنا من الطاقة. علاقاتنا مع أطراف الأزمة الأوكرانية، مكنتنا من أن نخفف من آثار الأزمة على الطاقة لدينا واحتياجاتنا.. لكن هناك بعض الدول عانت من نقص الطاقة بشكل كبير".

تركيا تهدف للتقليل من التبعية الخارجية

وشدد أردوغان على أن تركيا تهدف للتقليل من التبعية الخارجية، وزيادة الموارد الطاقية لديها، قائلا: "هذا مهم جدا لنا بشكل كبير".

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