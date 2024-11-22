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فاركو يفوز على إنبي 4-3 في مباراة درامية مثيرة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

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فاركو يفوز على إنبي 4-3 في مباراة درامية مثيرة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

فاركو يفوز على إنبي 4-3 في مباراة درامية مثيرة بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - حقق فريق فاركو فوزا كبيرا على إنبي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت، على إستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة فاركو وانبي 

أحرز رباعية فاركو عمرو ناصر هدفين في الدقيقة 35 و44، ومحمود جهاد في الدقيقة 85 وأحمد الشريف في الدقيقة 89.

وأحرز ثلاثية إنبي أحمد كالوشا في الدقيقة 15 وعلي فوزي هدفين من ضربتي جزاء في الدقيقة 81 و11+90.

 

 

ترتيب فاركو وإنبي بالدوري

ويحتل إنبى المركز السادس عشر فى جدول الترتيب، برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل فى الجولة الأولى وخسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية وخسر اليوم أمام فاركو 

بينما يحتل فاركو المركز السادس برصيد 4 نقاط من تعادل وهزيمة وفوز. 

 

والجدير بالذكر أن انطلاقة مباراة فريقي فاركو وإنبي تأخرت لمدة سبع دقائق بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف الثانية إلى استاد حرس الحدود.

تشكيل فاركو أمام إنبي 

وأعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه أمام إنبي ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

حراسة المرمى: شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، جيفرسون إنكادا، عمرو ناصر، عزمى غوما

الوسط: أحمد فؤاد، محمود جمعة، محمود عماد، وليد على، أحمد جمال

الهجوم: أحمد شريف

وكان على مقاعد البدلاء: محمد عز، اينوك، شكرى نجيب، نداى، وليد مصطفى، محمد جميل، محمد فخرى، صلاح الدين مصطفى، جابر كامل

تشكيل إنبي أمام فاركو

وأعلن سيد ياسين المدير الفنى لإنبى، عن تشكيل فريقه لمواجهة فاركو 

وضم تشكيل إنبى كلا من:
حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: على فوزى، أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، أحمد حواش

خط الوسط: مودى ناصر، محمد النحاس، مصطفى دويدار

خط الهجوم: أحمد أوفا، رفيق كابو، مصطفى شكشك

وكان على مقاعد البدلاء: محمد حامد، محمد حتحوت، فتحى السيد، عبدول، شيكو، صلاح زايد، رمضان مصطفى، محمد سمير، على إيهاب.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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