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الشباب يتعثر بالتعادل أمام الأخدود في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

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الشباب يتعثر بالتعادل أمام الأخدود في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

الشباب يتعثر بالتعادل أمام الأخدود في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:39 مساءً - تعادل فريق الشباب أمام نظيره الأخدود، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل اللاعب روبرت رينان الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 45+3، قبل أن يدرك الأخدود التعادل عن طريق موسونا في الدقيقة 49.

تشكيل الشباب أمام الأخدود 

ودخل فريق الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

"عبدالله المعيوف - محمد الثاني – نادر الشراري –روبرت رينان- ويسلي هوت- حسين الصبياني– مصعب الجوير – جوستافو كويلار- كريستيان جوانكا – دانيال بودينس – جاك بونافينتورا".

ترتيب الشباب والاخدود بالدوري السعودي 

وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الأخدود إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع عشر.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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