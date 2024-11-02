الرياضة - 09:21 - قرية النطاة.. السعودية تعلن عن كشف أثري جديد يعود للعصر البرونزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 09:21 مساءً - الملكة العربية السعودية.. نجحت بعثة أثرية بالمملكة العربية السعودية في اكتشاف موقع أثري استثنائي يعود إلى العصر البرونزي، يتمثل في قرية النطاة المحصنة، ومن المعتقد أن هذه القرية تم تشييدها ما بين عامي 2400 و2000 قبل الميلاد، مما يجعلها واحدة من أقدم المواقع الأثرية المكتشفة في المنطقة، وتفتح بابا جديدا أمام فهم أعمق للحضارات التي ازدهرت في شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين.

وذكرت شبكة مونت كارلو الدولية، أن قرية النطاة بالمملكة العربية السعودية التي بنيت في تلك الفترة، استمر تواجدها حتى 1500 قبل الميلاد، ومن المرجح أنها استمرت حتى عام 1300 قبل الميلاد، مع فترات اندثار وتوقف مختلفة.

وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعوديةـ اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، أن اكتشاف هذه القرية الأثرية من العصر البرونزي في واحة خيبر شمال غرب المملكة، تعد ضمن بحث أثري نشر في إحدى المجلات العلمية المرموقة.

وأما عن واحة خيبر وتكون على أطراف حقل حرة خيبر البركاني، وتم تشكيلها عند التقاء ثلاثة أودية في منطقة جافة، ووجدت هذه القرية في الأطراف الشمالية للواحة تحت أكوام من صخور البازلت، والتي كانت مدفونة منذ آلاف السنين بسبب العوامل الجوية المختلفة.

كيف تم تكوين المدينة التي عثر عليها في وادي خيبر؟

وذكرت شبكة مونت كارلو الدولية، أن بلدة النطاة التي تم تواجدها على مدار زمني يتراوح ما بين 2400 و1500 عام، تضمنت منطقة مركزية، وأخرى سكنية محاطة بسور دفاعي، كما ضمت البلدة مقبرة تبرز فيها ممارسات دفن تشير إلى تفاوت اجتماعي بسيط بين سكان القرية.

وذكر الباحثون في مجلة بلوس وان، عما تم نقله من الشبكة الدولية، أن سكان البلدة يتم تقديرهم بنحو 500 شخص، وتتمتع بتصميم وتنظيم مشابه لمواقع أثرية أخرى من العصر نفسه في شمال شبه الجزيرة العربية، ولكنها أقل تعقيدا اجتماعيا وسياسيا من المواقع المعاصرة لها في بلاد الشام، والرافدين.

ونشرت المجلة العلمية دراسة علمية تم نقلها من شبكة مونت كارلو، إن المرحلة التاريخية التي تعود لها القرية تعرف باسم التحضر المنخفض، وكانت الجزيرة العربية آنذاك بالتحديد في العصرين البرونزي المبكر والمتوسط موطن لعدد من البلدات الصغيرة المحصنة.