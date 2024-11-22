أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقي محاضرة على هامش مؤتمر "بناء الجسور بين الثقافات" بداغستان - أخبار كلمتك

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقي محاضرة على هامش مؤتمر "بناء الجسور بين الثقافات" بداغستان - أخبار كلمتك

معسكر للمصري بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

معسكر للمصري بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الإنجليزي بعد الأجندة الدولية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الإنجليزي بعد الأجندة الدولية - أخبار كلمتك

هجوم متبادل بين الأهلي والاتحاد السكندري في أول 15 دقيقة - أخبار كلمتك

هجوم متبادل بين الأهلي والاتحاد السكندري في أول 15 دقيقة - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، لقاء الخميسي تكشف عن فيلم قديم ترغب في ترميمه - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي، لقاء الخميسي تكشف عن فيلم قديم ترغب في ترميمه - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة، خالد الصاوي لـ الفلسطينيين واللبنانيين: "قريب هنبقى معاكم بإيدينا" - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة، خالد الصاوي لـ الفلسطينيين واللبنانيين: "قريب هنبقى معاكم بإيدينا" - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:تحذيرات من سيول جارفة الليلة - أخبار كلمتك

عاجل:تحذيرات من سيول جارفة الليلة - أخبار كلمتك

القبض على شباب معهم هذا الامر داخل باص فوكسي في عدن - أخبار كلمتك

القبض على شباب معهم هذا الامر داخل باص فوكسي في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يسقط بثلاثية أمام الغرافة بالدوري القطري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يسقط بثلاثية أمام الغرافة بالدوري القطري - أخبار كلمتك

بمشاركة حمدي فتحي، الوكرة يسقط بثلاثية أمام الغرافة بالدوري القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - الدوري القطري، حقق فريق الغرافة القطري فوزا ثمينا أمام ضيفه الوكرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري القطري.

ba5d5f9bcd.jpg
0ed85c7df9.jpg

تقدم ريكاردو جوميز للوكرة في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل أحمد الجنيحي للغرافة في الدقيقة 45، ونجح اللاعب خوسيلو في تسجل الهدف الثاني للغرافة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، فيما سجل لوكاس مينديز لاعب الوكرة الهدف الثالث للغرافة بمرماه في الدقيقة 75 من  اللقاء.

وأعلن علي رحمة المدير الفني لنادي الوكرة القطري، تشكيل الفريق لمواجهة الغرافة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم الجمعة.

الوكرة القطري، كلمتك
الوكرة القطري، كلمتك

حمدي فتحي أساسي في تشكيلة الوكرة أمام الغرافة

وشهد تشكيل الوكرة، مشاركة الدولي المصري حمدي فتحي أساسيًا في اللقاء.

حراسة المرمى: محمد البكري.

خط الدفاع: لوكاس مينديز، عبد الكريم حسن، عبد العزيز متولي وأيوب عسال.

خط الوسط: حمدي فتحي، جيلسون دالا، ريكاردو جوميز مؤيد حسن والكسندر شولز.

خط الهجوم: عيسي العيدوني.

b0b417e6a8.jpg
9a2a889f31.jpg

القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والوكرة

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعوية وقطر وتنقل على قناة الكأس 2 وبي إن سبورت المفتوحة.

ترتيب الفريقين في الدوري القطري

بهذه النتيجة يحتل رفع فريق الغرافة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فريق الوكرة عند 14 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري القطري، وخاض كل منهما 10 مباريات في المسابقة حتى ألان.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

ياسر ريان: مصطفى شوبير أفضل من عواد وموهوب على والده - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق