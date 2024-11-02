الرياضة - 09:05 - شوط تألق الشناوي.. الأهلي يتقدم على سيراميكا كليوباترا 2-1 في أول 45 دقيقة «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 09:05 مساءً - أنهى نادي الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، متقدما بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب السلام، ضمن المحطة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

نادي الأهلي المنتشي بانتصاره على العين الإماراتي، منذ أيام قليلة في بطولة كأس إنتركونتينتال، لم يتأخر في زيارة شباك سيراميكا كليوباترا، ونجح في ذلك بعد مرور 4 دقائق فقط.

سجل الأهلي هدفه الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بواسطة حسين الشحات، بعد تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت شباك الحارس محمد بسام.

وفي الدقيقة 14، كاد محمود زلاكة أن يدرك التعادل لنادي سيراميكا، إلا أن محمد الشناوي حارس الأهلي أنقذ الفريق بطريقة مميزة.

وتمكن نادي سيراميكا من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 22، بعد تعرض زلاكة للعرقلة داخل منطقة الجزاء من أكرم توفيق.

وترجم المغربي أحمد بلحاج ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا إلى هدف التعادل في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

ومع حلول الدقيقة 26، عاد محمد الشناوي لينقذ الأهلي في أكثر من كرة متتالية، ليفرض نفسه نجما لأحداث الشوط الأول.

وفي الوقت بدل الضائع، وبالتخصص نجح وسام أبو علي في إضافة الهدف الثاني للأهلي من ضربة حرة مباشرة، ارتطمت بزلاكة وتغير اتجاهها وتسكن شباك سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي..

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز في حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع يحيى عطية الله رامي ربيعة يوسف أيمن أكرم توفيق في خط الوسط أحمد نبيل كوكا مروان عطية إمام عاشور حسين الشحات في خط الهجوم وسام أبو علي طاهر محمد طاهر

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - محمد صادق - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.