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رسالة جديدة من كريستيانو رونالدو عن موعد اعتزاله كرة القدم - أخبار كلمتك

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رسالة جديدة من كريستيانو رونالدو عن موعد اعتزاله كرة القدم - أخبار كلمتك

رسالة جديدة من كريستيانو رونالدو عن موعد اعتزاله كرة القدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:21 مساءً - أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، أنه ما زال لديه القدرة على العطاء، والبقاء داخل المستطيل الأخضر لفترة لا بأس بها، وذلك بعد فوزه بجائزة كبيرة في بلاده، في خبر سار لجماهير النصر. 

وحصد رونالدو البالغ من العمر 39 عامًا، علي جائزة بلاتينيوم كويناس، في حفل Quinas de Ouro، وذلك بعد اعتماده "سفير التميز للبرتغال"، عقب خوضه أكثر من 200 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الجاري صيف 2025، ولم يجدد عقده مع فريقه حتى الآن.

وقال رونالدو عقب تتويجه بجائزة بلاتينيوم كويناس عن إمكانية بقائه لفترة طويلة في الملاعب:"أنتظر ماذا تقدمه لي ساقاي في السنوات القليلة المقبلة".

وأضاف:"إذا وصلت إلى 1000 هدف، فلا بأس، ولكن إذا لم يحدث ذلك فأنا بالفعل اللاعب الاكثر تسجيلًا للأهداف في التاريخ".

 

وجاء كلام رونالدو بمثابة البشرى السارة لجماهير النصر السعودي، والتي ترغب في بقاء "الدون" مع الفريق لفترة طويلة.

وكان نادي النصر بدأ بالفعل الدخول في مفاوضات مع النجم البرتغالي، لتجديد تعاقده مع الفريق، وقطع الطريق على أي ناد يرغب في ضمه.

وسجل رونالدو أكثر من 900 هدف في مسيرته الكروية، ليكون أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ كرة القدم، مواصلًا تحطيم الأرقام القياسية.

ويتواجد رونالدو حاليا، مع المنتخب البرتغالي، الذي يستعد للعب مباراتين في دوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف الجارية.

وتواجه البرتغال بولندا على أرضها يوم الجمعة الـ15 من نوفمبر، ثم تسافر لمواجهة كرواتيا يوم الاثنين التالي.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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