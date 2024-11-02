شقق الإسكان المتميز 2024.. طريقة وشروط الحجز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 03:23 مساءً - شقق الإسكان المتميز 2024.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موقع مسكن محور الوحدات بدأ في استقبال طلبات التقديم لـ حجز شقق الإسكان المتميز 2024، والذي يأتي ضمن الطرح الجديد الذي يشمل 6575 وحدة سكنية للتسليم الفوري في 15 مدينة مختلفة.

وفي هذا الصدد تستعرض كلمتك، لقرائها في التقرير التالي، تفاصيل حجز شقق الإسكان المتميز 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

موعد ورابط التقديم على شقق الإسكان المتميز 2024

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجز شقق الإسكان المتميز 2024 يكون من خلال موقع مسكن محور الوحدات، حيث سيتوفر من خلاله كافة تفاصيل الحجز مثل: «أسلوب الحجز - شروط التقديم - مساحات وأسعار الوحدات - أسلوب السداد - كراسات الشروط»، مشيرًا إلى أن كراسات الشروط تتوافر في مكاتب البريد وعبر الموقع بداية من الأحد 27 أكتوبر 2024 وحتى الخميس 26 ديسمبر المقبل.

أماكن شقق الإسكان المتميز 2024

وأشار وزير الإسكان إلى أن الطرح الجديد والذي من بينه شقق الإسكان المتميز 2024 يشمل 15 مدينة جديدة في مختلف المحافظات وهم: «القاهرة الجديدة - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - العاشر من رمضان - الشروق - السادات - المنيا الجديدة - غرب قناة الجديدة - نصر غرب أسيوط - دمياط الجديدة».

خطوات حجز شقق الإسكان المتميز 2024

- زيارة موقع مسكن التابع لوزارة الإسكان، من خلال الضغط هنــــــــا.

- اختيار أيقونة «محور الوحدات».

- الاطلاع على كراسة الشروط ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالحجز.

- إنشاء حساب جديد على الموقع إن لم يكن لديك حساب من قبل.

- أدخل الرقم القومي الخاص بك والاسم والهاتف.

- أكتب البريد الإلكتروني الخاص بك لأنه سيعتمد كوسيلة أساسية للتواصل بينك وبين الهيئة.

- أدخل البيانات المطلوبة مثل: «العنوان - الحالة الاجتماعية - بيانات الزوج والزوجة - الاسم - الرقم القومي».

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي مطبوعة من الوجهين في ورقة واحدة.

مساحات شقق الإسكان 2024

تتراوح مساحات شقق الإسكان 2024، من 100 متر إلى 150 مترا وتأتي المساحات على النحو التالي:

- 409 وحدة سكنية بمشروع جنة بمساحات تبدأ من 100 م2 وحتى 150 م2، و700 وحدة بسكن مصر بمساحات تتراوح من 106م2 وحتى 133م2، بمدينة القاهرة الجديدة.

- 233 وحدة سكنية جديدة في مشروع جنة بمساحات تتراوح من 100م2 وحتى 150م2، بمدينة 6 أكتوبر.

- 22 وحدة في مشروع دار مصر بمساحات تتراوح من 100م2 وحتى 150م2، و435 وحدة سكنية في سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 وحتى 118م بمدينة حدائق أكتوبر.

- 300 وحدة بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 إلى 115م2 بمدينة أكتوبر الجديدة.

- 1500 وحدة سكنية ضمن مشروع عمارات الحي السادس بمساحة 90م2 في مدينة بدر

- 456 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 101م2 وحتى 111م2 في روضة العبور بمدينة العبور.

- 35 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 وحتى 130م2 بمدينة الشروق.

- 11 وحدة سكنية ضمن مشروع دار مصر بمساحات تتراوح من 130م2 إلى 140م2 بمدينة العاشر من رمضان.

- 11 وحدة سكنية في دار مصر بمدينة السادات بمساحات تتراوح بين 130م2 إلى 150م2.

ـ 34 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمساحات تتراوح بين 106م2 إلى 115م2 بمدينة المنيا الجديدة.

- 246 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن مصر بمساحات تتراوح من 106م2 إلى 118م2 بمدينة غرب قنا.

- 310 وحدات سكنية من مشروع سكن مصر تبدأ من 106م2 إلى 130م2 بمدينة ناصر غرب أسيوط.