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القومية للاستشعار من البعد تُنظم زيارات علمية لطلاب المعاهد - أخبار كلمتك

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القومية للاستشعار من البعد تُنظم زيارات علمية لطلاب المعاهد - أخبار كلمتك

القومية للاستشعار من البعد تُنظم زيارات علمية لطلاب المعاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 2 نوفمبر 2024 03:43 مساءً - نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء عددًا من الزيارات العلمية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي، تنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار تنفيذ المبادرات الهامة التي تهدف إلى دعم التعليم وتعليم الطلاب.

الهيئة القومية للاستشعار من البعد تُنظم زيارات علمية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة

وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء أن هذه الزيارات تأتي في إطار الجهود المُستمرة التي تبذلها الهيئة طوال فترة الصيف، حيث تم بتدريب مئات الطلاب على أحدث تقنيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، مما يُسهم في إعداد جيل من الشباب المُدرب والمؤهل ليصبحوا جزءًا من الكوادر الوطنية المُتميزة، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الهيئة أنه على مدار خمس زيارات بواقع زيارة كل أسبوع، أتيحت الفرصة للطلاب للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في معامل الهيئة، مما أثّرى تجاربهم التعليمية وقدم لهم فرصة التعلم من خبراء المجال.

وفي لفتة تقديرية لدعم الهيئة، كرمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب الدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد، ومنحته درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهوده في دعم الطلاب وتوفير بيئة علمية مُتميزة تُعزز من تطوير قدراتهم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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