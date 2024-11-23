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الرياضة - 10:49 - بعد تأجيلها.. موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:49 - بعد تأجيلها.. موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:49 - بعد تأجيلها.. موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 10:49 صباحاً - تصدر اسم الملحن محمد رحيم، محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان خبر وفاته، وذلك لمعرفة وموعد ومكان إقامة جنازته، إلا أنه تم تأجيل موعد الجنازة منذ قليل.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل تأجيل جنازة الفنان محمد رحيم.

تأجيل جنازة الفنان محمد رحيم

شارك الفنان تامر حسني، منذ قليل، عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، بشأن موعد جنازة الملحن الراحل محمد رحيم، وكتب: «تم تأجيل صلاة الجنازة للفنان محمد رحيم».

موعد جنازة الفنان محمد رحيم

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا خلال الدقائق الماضية الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة، وتعرض محمد رحيم خلال الأشهر الماضية لـ وعكة صحية، حيث أصيب بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وقام بعمل عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

الملحن محمد رحيم

والجدير بالذكر أن الفنان محمد رحيم درس في كلية التربية الموسيقية، كانت بداية مسيرته الفنية عندما تعرّف على الفنان حميد الشاعري في ندوة بالكلية وذهب معه للاستوديو، حيث أسمعه ألحانه، بحضور الفنان عمرو دياب ليطلق أول أغنياته وهي أغنية «غلاوتك» لعمرو دياب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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