الرياضة - 09:09 - ترامب يختار رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز لمنصب كبيرة موظفي البيت الأبيض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 9 نوفمبر 2024 09:09 صباحاً - اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رئيسة حملته سوزي وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، لتصبح أول إمرأة تتولى هذا المنصب.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت عن الرئيس ترامب قوله: لقد ساعدتني سوزي وايلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن تعيين وايلز هو أول قرار رئاسي يتخذه ترامب، وقد يمثل اختبارا لإدارته في بناء الفريق الذي سيساعد في إدارة الحكومة الفيدرالية، كما ينسب إلى وايلز إدارتها لحملة وصفت بـ الأكثر انضباطا والأحسن تنفيذا، ما جعلها المرشحة الأولى للمنصب.