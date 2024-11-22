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الرياضة - 09:26 - «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في 3 مسابقات لوزارة العدل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:26 - «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في 3 مسابقات لوزارة العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في 3 مسابقات لوزارة العدل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - أعلنت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين في 3 مسابقات تابعة لوزارة العدل، وذلك من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز المركزي أن نتيجة التظلم متاحة الآن، في المسابقات الآتية: «وظائف معاون خبير بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية»، وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.

وأضاف أن النتيجة متاحة للمتقدمين في وظائف مهندس ثالث بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل بالتخصصات الآتية: «مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس إلكترونيات اتصالات، مهندس حاسبات» ووظائف باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث «ج» وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وتابع أن النتيجة متوفرة عبر بوابة الوظائف الحكومية، للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف «معاون طبيب شرعي معملي، معاون طبيب شرعي ميداني، معاون كيميائي شرعي» بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس «ب» تشريح بالمستوى الوظيفي السادس «ب» مصلحة الطب الشرعي وذلك وفقا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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