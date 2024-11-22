الرياضة - 09:26 - مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد وطني والتاريخ سيعترف بدوره رغم محاولات الخيانة والتآمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدولة المصرية، بجميع مؤسساتها، تعمل على حل الأزمات التي تواجهها الدول العربية مثل ليبيا والسودان وفلسطين، مشيرًا إلى أن مصر تسعى جاهدة للحفاظ على وحدة هذه الدول وأمنها، رغم كافة التحديات التي تمر بها.

وخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، قال مصطفى بكري: "الرئيس السيسي هو قائد وطني شريف ونزيه، وأنا واثق أن التاريخ سيعترف بدوره الكبير رغم محاولات الخيانة والتآمر من بعض الداخل والخارج".

وتابع مصطفى بكري: "مصر ستتجاوز كافة التحديات التي تواجهها، وستظهر نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب، وستنعكس تلك النتائج على حياة المواطنين، أبشروا يا مصريين، الخير قادم، ومن لا يعمل سيبتعد عن الساحة، ولن يتم السماح لأي فاسد بالبقاء، المصريون لن ينخدعوا مرة أخرى".

وأضاف مصطفى بكري قائلاً: "سيادة الرئيس، هون على نفسك، نحن معك وسندعمك، ورغم الصعوبات التي نواجهها، هون على نفسك يا ريس لأننا نحتاج إلى حكمتك ودورك، فإن الأزمة ستنتهي في النهاية".