خريطة أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وأسعار الوحدات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:49 مساءً - خريطة أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. بعد توفير كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي في مكاتب البريد المميكنة المطروح بها الوحدات السكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، ارتفع البحث من قبل راغبي التقديم على الشقق عن أماكن وأسعار شقق الإسكان.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويرفر موقع كلمتك لزواره وقرائه في السطور التالية، خريطة أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وأسعار الوحدات، ضمن خدمة خدمة مستمرة يقدمها الوقع بشأن مستجدات شقق الإسكان، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

خريطة أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

جاءت مناطق شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل بالمدن الجديدة، تسلم خلال 36 شهرا، بمساحات 75م، بالنسبة لتحت الإنشاء، وبسعر 542 ألف جنيه قابلة للزيادة بحد أقصى 10% كالتالي:

شقق الإسكان الاجتماعي مساحة 75م تحت الإنشاء

- 700 وحدة سكنية في حدائق أكتوبر.

- 300 وحدة سكنية في مدينة السادات.

- 175 وحدة سكنية في المنيا الجديدة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي مساحة 90 م تحت الإنشاء

وجاءت أماكن شقق الإسكان الاجتماعي مساحة 90م2، تحت الإنشاء لمنخفضي الدخل تسليم خلال 36 شهر، بسعر 650 ألف جنيه قابلة للزيادة بحد أقصى 10%، كالتالي:

- 13000 وحدة سكنية في حدائق العاصمة.

- 960 وحدة سكنية في 15 مايو.

- 9504 وحدة سكنية في حدائق أكتوبر.

- 10000 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة.

- 5639 وحدة سكنية في العاشر من رمضان.

- 504 وحدة سكنية في أسوان الجديدة.

- 1000 وحدة سكنية في برج العرب الجديدة، بسعر 700 ألف جنيه بمساحة تصل إلى 90م2 قابلة للزيادة بحد أقصى 10%.

مناطق شقق الإسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم مساحة 75م2

وتوجد شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمنخفضي الدخل، جاهزة لتسليم الفوري، على مساحة 75م2/ بسعر 415 ألف جنيه، في المناطق التالية:

- 120 وحدة سكنية في العاشر من رمضان.

- 200 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة.

- 750 وحدة سكنية في أخميم الجديدة.

مناطق شقق الإسكان الاجتماعي جاهزة للتسليم مساحة 90م2

وتتوافر شقق الإسكان الاجتماعي، لمنخفضي الدخل وجاهزة للتسليم الفوري على مساحة 90م2 بسعر 500 ألف جنيه، في المناطق التالية:

- 2400 وحدة سكنية في السادات.

- 800 وحدة سكنية في أخميم الجديدة.

- 420 وحدة سكنية في سوهاج الجديدة.

- 1000 وحدة سكنية في قنا الجديدة.

- 1200 وحدة سكنية غرب قنا.

- 760 وحدة سكنية في طيبة الجديدة.

- 2000 وحدة سكنية في أكتوبر الجديدة.

- 800 وحدة سكنية في المنيا الجديدة.

- 540 وحدة سكنية في أسوان الجديدة.

- 1000 وحدة سكنية في الإسكندرية، بسعر 520 ألف جنيه.

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، الإثنين الماضي 18 نوفمبر للمواطنين من ذوي الهمم، على أن يستمر التقديم حتى حتى يوم 25 نوفمبر 2024، بينما يبدأ الحجز للمواطنين العاديين يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وحتى يوم 24 ديسمبر 2024 المقبل.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون شخصًا طبيعيًا وليس مؤسسة أو شركة.

- لا يسمح للأسرة الواحدة «الزوج والزوجة والأبناء القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو من أي جهة عامة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

- يحظر على المتقدم وأفراد أسرته الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي آخر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- صورة قسيمة الزواج مميكنة.

- إيصال دفع مقدم الحجز في البريد.

- إيصال (كهرباء- مياه- غاز) أي مرفق منها.

- إيصال شراء الكراسة من البريد.

- صورة البطاقة الشخصية للزوج.

- صورة البطاقة الشخصية للزوجة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء مميكنة.

- قيد عائلي مميكن.

- استمارة الحجز والإقرار في كراسة الشروط.

- مفردات مرتب للمتقدم (في حالة كونه موظفًا).

- عقد إيجار إذا كان العنوان مختلفًا عن عنوان البطاقة.

- مفردات مرتب للزوجة في حالة عملها أو إقرار بعدم العمل.